RFV Massimo Paganin su Fiorentina-Inter: "Viola hanno sfruttato al meglio la propria identità"

Massimo Paganin, ex viola oggi opinionista televisivo, a Radio FirenzeViola durante “Viola Amore Mio” ha parlato così della vittoria della Fiorentina ieri sera contro l'Inter: "Sono stato sorpreso dal risultato e dalla prestazione. La Fiorentina non arriva da un bel momento e con tre vittorie si è messa a posto. E' un momento in cui le tante partite dell'Inter magari si fanno sentire ma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare, ha aspettato l'Inter per poi uscire in ripartenza. Questa è l'identità della squadra e Palladino sa come sfruttarla al meglio. L'Inter ieri sera non è riuscita ad impensierire praticamente mai la Fiorentina e ha subito una punizione forse dura ma che ci sta per il numero di occasioni avute dai viola".

Vittoria che è arrivata in una situazione di emergenza

"Sì, arrivano quando meno te lo aspetti a volte le vittorie. I gigliati ieri avevano una formazione in emergenza ma bene equilibrata, e questo ha fatto la differenza. L'Inter è sempre dovuta andare in orizzontale e la Fiorentina è stata bene in campo andando in contropiede. Poi il primo gol è arrivato da un angolo preparato così durante la settimana con Ranieri che è arrivato da dietro. Questo è importante perché i dettagli oggi fanno la differenza. Il secondo gol invece è nato da un bel movimento di Kean che ha attaccato il lato cieco di Bisseck sul secondo palo facendo un gran gol. Kean penso abbia raggiunto la sua maturità ed è ancora giovane".

Un giudizio su Parisi dopo la gara di ieri

"All'ultimo Europeo che ho fatto con Nicolato c'era. Ieri ha fatto bene più avanti svincolato da compiti difensivi. Lui deve crescere in fase di ripiego ma può fare il suo percorso. Ieri ha fatto molto bene in una posizione più avanzata perché è un giocatore tecnico che riesce a dare di più svincolato da compiti difensivi. Si è alternato bene con Gosens e ha fatto bene come tutta la squadra del resto. Quando le cose girano bene è più facile inserire dei giocatori in un ruolo non loro. I viola hanno avuto entusiasmo e determinazione ed è stato fondamentale per battere i nerazzurri".