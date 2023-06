MASPERO A RFV, Vincere oggi per un pieno di autostima

FirenzeViola.it

Riccardo Maspero a Radio Firenze Viola

Intervenuto durante Viola AmoreMio, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Riccardo Maspero ha parlato dei temi caldi di casa viola: "Mi fa piacere parlare adesso di Fiorentina. All'inizio della stagione c'era più titubanza sulla forza di questa squadra, invece Italiano anche in campionato ha raddrizzato la rotta. Arrivarsi a poter giocare l'ottavo posto all'ultima giornata è comunque qualcosa di positivo. Se stasera vinci l'autostima passa da 100 a 120. C'è già grande fiducia, poi la partita col Sassuolo può portare ancora più entusiasmo.



Come si preparano questi due match?

"Adesso mancano due partite che si giocano d'inerzia. Non bisogna preparare molto tatticamente, conterà di più la testa. Penso che la squadra sarà pronta ad affrontare queste due importantissime sfide; è chiaro che qualcosa Italiano dovrà cambiare, non tutti i giocatori potranno essere in campo in entrambe le situazioni".



Pensa che le voci di mercato possano distrarre il tecnico viola?

"Italiano è concentrato su questo. Al di là di quale sia il suo futuro, l'allenatore guarda sempre al presente. Andarsene da Firenze con un ottavo posto ed un trofeo farebbe tutta la differenza del mondo".

Castrovilli e Bonaventura possono fare la differenza a Praga?

"Sì, potrebbero essere decisivi. Castrovilli ha avuto qualche problema fisico ma si è ripreso. Bonaventura è un giocatore fantastico. Penso siano i due giocatori che possono far fare il salto di qualità a tutta la squadra. Poi vedremo se e come il West Ham cercherà di limitarli. Poi c'è anche Nico che può far tutta la differenza del caso".