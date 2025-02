RFV Mario Paradisi deciso: "Ai viola non manca niente per la Champions"

vedi letture

Mario Paradisi, ex portiere di Fiorentina e Como ha parlato così a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Amore Mio", del momento della Fiorentina: "Sta giocando bene e sta facendo tanti risultati. Deve continuare a fare bene per arrivare in Champions".

La porta della Fiorentina è al sicuro adesso?

"È un portiere che dà sicurezza...per la prima volta ha qualche responsabilità in negativo: sul gol dell'Inter di lunedì io sarei uscito e sarebbe anche alla fine stata una parata banale. Forse aveva una sensazione diversa: ci sta che pensasse che l'avversario avrebbe tirato e per quello ha avuto esitazione. Sono cose che succedono perché quando si sta in porta si pensa anche a quello che fanno gli altri, non sempre le combinazioni funzionano".

Analizzando il gol preso contro l'Inter: Arnautovic era tra due giocatori, forse per quello De Gea non è uscito...

"A un metro dalla porta la palla è del portiere, era veramente vicino. Non è successo niente ma è andata così".

Per quanto riguardala difesa: ti ha sorpreso la crescita di Comuzzo?

"I giovani quando si fanno giocare possono anche crescere. Se sono bravi diventano anche giocatori importanti. Mi sembra che all'estero li facciano giocare senza problemi questi giovani. Da noi devi avere la barba fatta, sennò non giochi".

Lei nell'84 ha parato un rigore ad Antognoni...

"In realtà mi ha colpito lui, ancora oggi me lo dice sempre. È stata una grande botta, sapevo come tirava e mi sono mosso di conseguenza".

Ci racconti i suoi anni al Como

"Sono stati 4 anni molto belli, eravamo un bel gruppo e ne sono usciti grandi giocatori come Borgonovo, Bruno e tanti altri. Eravamo un gruppo tosto".

La Champions è un obiettivo difficile visti i risultati delle itaiane perché si potrebbe perdere il quinto posto, che ne pensa?

"Alla fine sono tutti risultati ribaltabili, l'Atalanta ha giocato bene e ha perso per un rigore inesistente e anche il Milan se la può giocare. Il VAR in certe occasioni è veramente ridicolo. Alla fine però alla Fiorentina non manca niente per poter arrivare in Champions".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA