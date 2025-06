Mario Bortolazzi: "Credo che Dzeko avrà l'umiltà di mettersi a disposizione"

Queste le dichiarazioni di Mario Bortolazzi a "Viola amore mio", in onda su Radio FirenzeViola, a proposito di Stefano Pioli: "Spero che Stefano rientri in Italia e torni ad allenatore la Fiorentina. Fino a quando non c'è l'ufficialità non mi voglio sbilanciare. Con lui abbiamo giocato insieme un anno, eravamo insieme in camera durante i ritiri, abbiamo fatto il militare assieme... Lo conosco bene".

Come potrà utilizzare Dzeko?

"Non lo so. Sicuramente la Fiorentina l'anno scorso non aveva l'alternativa a Kean, quindi doveva usare un finto centravanti. Io penso che a 39 anni una persona abbia anche l'umiltà di mettersi a disposizione di una squadra".

Da ex genoano, che idea si è fatto sulla vicenda Gudmundsson?

"Le aspetattive erano più alte, per le sue potenzialità. Mi sembra di aver capito che abbia un po' deluso, almeno nel complesso".

Lo riscatterebbe per 17 milioni?

"Dipenderà molto dalle scelte dell'allenatore. Se sarà Pioli, bisognerà capire come imposterà la squadra, quale sarà il sistema di gioco".