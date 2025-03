RFV Marianella: "Con l'Atalanta la vittoria più bella della stagione. Ho visto un'altra Fiorentina"

Il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato in diretta a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro". Queste le sue parole sulla gara di ieri contro l'Atalanta: "Ieri mi sono goduto una giornata splendida perché ho visto a mio avviso la partita più bella della stagione viola. E' vero che la Fiorentina ha battuto tutte le grandi, però io ieri ho visto una squadra diversa, con un'identità diversa. La Fiorentina ha finalmente trovato la sua squadra, anche fisicamente li ho visti bene. Ho visto proprio una bella Fiorentina. Ieri i viola erano più forti dell'Atalanta, erano più belli. L'Atalanta non ha statisticamente mai tirato in porta. Io credo che la Fiorentina abbia l'obbligo di provare ad arrivare in Champions League. E' a -5, quindi ci può provare. Quella vista ieri è proprio un'altra Fiorentina. Bisogna giudicare al termine della stagione, mi auguro che la Fiorentina possa arrivare in fondo alla Conference. Non bisogna dimenticarci che ha cambiato tantissimo, a livello tattico e di rosa. Sogno la Conference, e se arriva il piazzamento Champions ancora meglio".

Kean? "Ho rivisto in lui un po' di Batistuta, soprattutto sul gol. Palladino ha tanti meriti su questo Kean. Ma come ha grandi meriti ad esempio su Pablo Marì, in lui adesso rivedo quel Pablo Marì che vinse la Libertadores col Flamengo. Poi faccio altri due nomi, Ranieri e Mandragora. Sono più forti di prima e spero di vedere Ranieri in Nazionale".

