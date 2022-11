MARIANELLA A RFV, Ora Italiano più sereno. Jovic...

Presente a Riga per raccontare il match di questo pomeriggio tra l'RFS e la Fiorentina, valido per la 6a giornata della fase a gironi della Conference League, il noto giornalista di SkySport Massimo Marianella ha commentato il momento dei viola ai microfoni di RadioFirenzeViola, alla luce del successo di domenica a La Spezia e a poche ore dalla sfida dello Skonto Stadion: "Questo è il primo vero momento sereno che sta vivendo la Fiorentina in stagione. Sicuramente i punti dei viola potevano essere di più, è vero, ma proprio per questo oggi a Riga serve un risultato importante, per confermare l'andamento positivo".

Ieri che impressione le ha fatto Italiano?

"Mi ha colpito il suo sorriso, forse è più sereno e consapevole di quello che la squadra gli può dare adesso. Quando in una one to one per Sky l'ho intervistato poco tempo fa, mi ha detto che lui si sente in dovere di dare qualcosa in più ai suoi ragazzi: il momento tra il tecnico e la squadra è positivo adesso".

Che pensa invece di Luka Jovic e del suo momento anche extra campo?

"Le dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare molto i tifosi non le avevo lette così in negativo: non credo che lui, parlando di "trampolino", intendesse che userà la Fiorentina unicamente come rilancio per la sua carriera. Forse poteva risparmiarsi, non solo l'esultanza con l'Inter, ma anche le frasi sulla riduzione del compenso per venire a Firenze".

E di Cabral che dice?

"Secondo me è un giocatore migliore di quello che fin qui ha dimostrato: certo, ha bisogno di continuità per dimostrare tutto il suo reale valore. Intanto prendiamo di buono che il brasiliano dimostrato furbizia e intelligenza per dimostrare il suo potenziale in queste ultime partite".