MAREGGINI A RFV, Musso portiere troppo conservativo

L'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Palla al centro" dove ha parlato dei temi attuali in casa Fiorentina: "Terracciano quest'anno ha giocato la miglior stagione da quando è arrivato a Firenze e tutti durante l'anno hanno pensato che i viola non avessero un problema portiere. Per questo non capisco perché si parli di un problema tra i pali in casa Fiorentina. Se però Palladino vuole cambiare qualcosa in quel ruolo io non lo posso sapere. La ripartenza dal basso? Stiamo vedendo tutti quello che succede in questo periodo nel nostro calcio, io per esempio credo che forzare il gioco sulla ripartenza dal portiere può essere rischioso".

Musso? "Io ho allenato Carnesecchi per diversi anni e so che è un portiere completo, di Musso tutti hanno apprezzato la sua reattività tra i pali ma ha avuto problemi negli anticipi. Mi è sempre sembrato un portiere un po' conservativo".

Martinelli? "Deve essere lo stesso giocatore a chiedere di andare a giocare e mettersi in mostra. Allo stesso tempo credo sia prematuro puntare solo su di lui come primo portiere".