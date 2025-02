RFV Marco Masini entusiasta di Kean: "La cosa più bella è stato l'assist per Dodo"

Marco Masini, cantante di nota fede viola, ha parlato a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola: "Ieri ho visto una Fiorentina combattiva che ha dosato bene le forze. Abbiamo atteso e siamo ripartiti, così siamo arrivati al novantesimo. Mentre in altre partite siamo partiti all'arrembaggio e dopo venti minuti ci siamo scaricati.

Grande intelligenza ed equilibrio.

"Si è fatto tesoro degli errori che si erano fatti in passato, credo che questo sia un sistema di gioco che potrebbe dare equilibrio alla squadra anche in prospettiva. Penso possa essere un modo giusto per affrontare la stagione".

Che fenomeno è Moise Kean?

"La cosa più bella secondo me è l'assist a Dodo, ha difeso la palla contro tre ha servito a Dodo una palla fantastica. Questo fa di lui un giocatore che ha ben chiara la situazione, che sa quello che succede, che cerca i compagni, li aspetta, sa dove si trovano. Kean è maturato tantissimo e ha anche ragione nel dire che qui ha trovato non solo un gruppo ma anche una famiglia".

