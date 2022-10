MANZO A RFV, Sentiremo parlare di Jovic, la Lazio...

L'ex centrocampista della Fiorentina Andrea Manzo ha commentato così lo stato di forma della Fiorentina ai microfoni di Radio Firenzeviola durante "Viola Amore Mio":"La Fiorentina aveva bisogno di abituarsi a questo tipo di partite, la rosa deve essere pronta per l'incontro durante la settimana che non è facile da preparare. I viola hanno ottimi giocatori e valorizzati bene dal proprio allenatore, hanno tutte le caratteristiche per fare bene in tutte le competizioni".

Sul centrocampo...

"Bonaventura è un giocatore che deve trovare anche lui continuità nelle due competizioni. Amrabat a Verona aveva fatto molto bene, adesso finalmente ha capito come interpretare il ruolo. La squadra ha giocatori molto validi in tutti i settori. Il campionato italiano è molto difficile, c'è un insieme di cose che all'estero non ci sono, qua si parla di calcio dal lunedì alla domenica, e questo porta molto stress a livello psicofisico"

Su Jovic...

"Non è facile non giocare per tanti anni, credo che lui debba giocare e prendere fiducia, ne sentiremo parlare, ha qualità veramente importanti. Credo che avendolo sott'occhio tutti i giorni Italiano sappia bene dove metterlo".

Su Mandragora...

"Mandragora secondo me può fare bene sia mezzala che regista, ha qualità importanti, anche lui si trova ad affrontare l'impegno infrasettimanale e una squadra nuova, non è facile"

Cosa si aspetta dalla partita con la Lazio?

"La Lazio gioca molto bene e sono in fiducia, La Fiorentina però a parte le ultime partite nella scorsa stagione ha dimostrato di potersela giocare con tutti. L'impegno europeo non ti permette di lavorare al meglio per preparare queste partite, visto che Italiano è anche un perfezionista

Sul suo passato a Firenze...

"Mi ricordo un grande gol che feci contro il Bologna dopo un triangolo con Bertoni, andai ad esultare in ginocchio sotto la Fiesole, il fine settimana dopo feci io l'assist a Bertoni per il gol del pareggio a Roma. Questo fu il mio unico gol a Firenze, ogni tanto me lo riguardo su Youtube"