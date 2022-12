MANNINI A RFV, Ai viola serve un portiere internazionale

L'ex portiere della Fiorentina Alessandro Mannini è intervenuto con un contributo a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole: "Per me Romeo Anconetani è stato un personaggio importantissimo, è quello che mi ha fatto iniziare la carriera da professionista a Pisa. Abbiamo passato insieme nove anni bellissimi. Abbiamo vinto qualche campionato B e militato anche tre anni in Serie A".

Come vede la ripresa del campionato?

"Veramente un'incognita perché è la prima volta che accade ciò. Ci saranno dei giocatori stanchi, come per esempio Amrabat che ha fatto un grandissimo campionato del mondo".

Cosa si aspetta dalla Fiorentina?

"Sinceramente finora mi aspettavo di più, la seguo poco perché mi piace seguire più i giovani. La piazza di Firenze si aspettava sicuramente di più, e forse anche Italiano aveva ambizioni più grandi".

Cosa pensa di Terracciano e Gollini?

"Di Gollini parlavo con dei tifosi quest'estate, e la scelta di prenderlo non mi entusiasmava più di tanto. L'avevo seguito quando giocava nell'Atalanta, non pensavo che potesse arrivare alla Fiorentina. Su Terracciano c'è da dire che sta facendo veramente bene, si sta confermando affidabile. Ma credo che la Fiorentina abbia bisogno di un portiere di profilo internazionale".