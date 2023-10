MANFREDONIA A RFV, Italiano e Sarri si somigliano

Ascolta l'audio

Lionello Manfredonia a Radio FirenzeViola

Lionello Manfredonia, ex giocatore e dirigente, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole partendo dal confronto tra Italiano e Sarri: "Sono due ottimi allenatori con un calcio molto propositivo. Questo si vede dal fatto che entrambe le squadre prendono tanti gol. Terzino destro? Io sono sempre per far giocare i giovani ma con Parisi a destra risolvi il problema. Con un giovane rischi qualcosina".

Quanta differenza vede tra le due rose?

"Sono due squadre che si equilibrano: la Lazio è una squadra vecchiotta e non esce più un giovane dal settore giovanile. La Fiorentina invece è molto più proiettata al futuro".

CLICCA SUL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO