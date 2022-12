MANFREDINI A RFV, Non si può vendere Amrabat ora

L'ex centrocampista della Fiorentina Christian Manfredini è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del cammino da favola del Marocco ai Mondiali e di una delle sue stelle più luminose, il viola Sofyan Amrabat: "Il Marocco sta stupendo tutti, adesso non ci sono limiti per quello che potrà fare. Su Amrabat dico che non sarei d'accordo in una sua cessione a gennaio, una società non si può privare di un giocatore del genere a metà stagione. Se c'è da vendere bisogna farlo a giugno. Penso si possa raggiungere ora un accordo con qualche top club per poi concretizzare la cessione a giugno.

In questo Marocco ci sono tanti giocatori che si son messi in mostra, il contesto però è quello di un torneo breve in cui sta andando tutto bene. In un campionato lungo i valori alla lunga vengono fuori, in un Mondiale può succedere di tutto".

Manfredini ha parlato anche della situazione legata ad Arthur Cabral: "In Svizzera era un gran giocatore, forte. Poi cambi società, paese e modo di giocare. Non so poi se gli è stata fiducia al 100%, non è mai stato un titolare fisso. Un conto è come è successo con Vlahovic, che ha avuto continuità nel giocare; se un attaccante non ha continuità all'inizio di un'avventura fa fatica".

E su Jonathan Ikoné e Luka Jovic: "Ikoné ha tutto tranne la fase di finalizzazione. Ma ha i colpi per far molto bene e sta entrando in forma col tempo. Su Jovic dico che la delusione è comunque della Serbia, che è un'ottima squadra ma non si è espressa al suo livello".

In chiusura, un giudizio di Manfredini sugli obiettivi della Fiorentina: "Italiano è un grande allenatore, anche da giocatore, quando ci giocavo contro, era fantastico perché sembrava avere gli occhi dietro la testa. Questa Fiorentina se renderà al meglio da gennaio potrà comunque arrivare nelle prime sei-sette posizioni".