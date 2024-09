MANDORLINI A RFV, Palladino? Segua le sue idee

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore Andrea Mandorlini è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo" per parlare di Fiorentina-Lazio e di due giocatori avuti in passato, come Cataldi e Castrovilli: "Io ho avuto per poco tempo Cataldi al Genoa ma credo abbia un piede importante e può ricoprrire più ruoli, Castrovilli l'ho avuto per più tempo a Cremona. Sono due giocatori importanti, quest'ultimo deve ritrovarsi dal punto di vista fisico, invece Castaldi può fare tanti ruoli"

Palladino sembra già in bilico? "Raffaele non ha avuto un periodo facilissimo, sono arrivati giocatori bravi e dovrà avere tempo per assemblare il tutto, anche se il tempo purtroppo in Italia non si da. La Lazio ha morale che viene dalla vittoria appena ottenuta. Ma per tirare le somme è presto per due squadre che hanno appena cambiato allenatore. Essere messi in discussione dopo poche gare non è bello. Il caso De Rossi a Roma, appena rinnovato, è emblematico delle poche certezze che hanno gli allenatori e allora si cerca di pensare al presente più che a dare un'identità".

Consiglio a Palladino, anche lui avuto al Genoa? "A Monza ha fatto bene poi ogni situazione ha la sua storie, ha dimostrato di avere idee e il consiglio è di continuare a seguirle e la società deve continuare a supportarlo nel progetto. Poi è chiaro che Monza è una cosa e la Fiorentina un'altra ma lui sicuramente lo sa ed è preparato"

Settimo-ottavo posto come negli ultimi anni è poco per Firenze? "Beh, la Fiorentina ha ottenuto tre finali, ha un centro sportivo che fa pensare ad una programmazione futura, la proprietà non pensa solo al risultato ma ad un percorso che deve seguire. Poi vincere vogliono vincere tutti, non è facile ma la Fiorentina è sulla buona squadra"