MANCINI (DAZN) A RFV, I viola possono rialzarsi

A Radio FirenzeViola, durante il programma Social Club, è intervenuto Riccardo Mancini, telecronista di Dazn che lunedì sera ha raccontato il match fra Lecce e Fiorentina: "Alla Fiorentina mancano certezze, manca una scintilla. È una squadra incastrata su se stessa. La Fiorentina potrebbe ambire a risultati molto importanti, l'anno scorso è partito un progetto importante".

Come ha visto l'infortunio di Jovic?

"Questa squadra è anche sfortunata. Quella è l'immagine di questa Fiorentina. Italiano è sembrato quasi rassegnato, oltre che dispiaciuto e concentrato. Il tecnico viola é sembrato quasi arreso dopo l'infortunio del serbo. Poi è uscito il suo carattere vulcanico. Sembra però che continui a piovere sul bagnato e questo si è letto nel volo di Italiano durante l'uscita di Jovic".

Cabral ha giocato per la seconda volta in stagione più di 80 minuti. Come lo ha visto?

"Ci mette sempre grande impegno quando viene scelto. Ha dato buone sensazioni nei primi 20 minuti. Ha attaccato molto la profondità, costringendo il Lecce ad abbassarsi. Non è un bomber vero e proprio, forse alla Fiorentina servirebbe un altro tipo di giocatore. Spetterà a Italiano la scelta di decidere su chi puntare in attacco".

Barak, grande ex, non si è visto molto durante il match...

"Mi vengono in mente 2 riflessioni. Una è quella sul ruolo: ha fatto molto bene da trequartista, ora da mezzala sta facendo un po' di fatica. Contro il Lecce poi la pressione di Baroni ha messo in difficoltà i viola. Il centrocampo viola lo ha patito molto. I viola per saltare la pressione lanciavano lungo, a farlo era soprattutto Quarta. Questo non ha permesso ai centrocampisti di entrare molto nel gioco".

Come ha visto il tifo viola a Lecce?

"I tifosi viola si fanno sentire sempre. Abbiamo sentito il tifo viola, nonostante i 20 mila di Lecce. Il tifo viola pretende tanto ma da tanto".

Quale deve essere l'obiettivo della Fiorentina?

"La parte destra della classifica non può essere l'obiettivo. La squadra può cambiare l'inerzia della stagione da un momento all'altro. Io sarei fiducioso. Sabato sarà un match importante. Da qui a novembre il calendario non è particolarmente complicato, i viola possono rialzarsi".