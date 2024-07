MALUSCI A RFV, Palladino con Quarta può sbizzarrirsi

FirenzeViola.it

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, nel corso di "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola ha parlato così della difesa di Palladino, intenzionato a partire dalla linea a tre: "Quarta, Milenkovic e Ranieri possono funzionare bene in una difesa a tre. Ma non si può fare un campionato solo con questi, con Comuzzo che avrà da crescere. Palladino lo inserirà anche, ma ci vogliono comunque altri difensori. Non posso pensare che la Fiorentina faccia il campionato con quattro difensore, C'è da intervenire sul mercato".

E come li disporrebbe questi tre viola?

"Il difensore che dà qualità è Quarta, lo sistemerei al centro. Poi Milenkovic a destra e Ranieri a sinistra. Sarei incuriosito da Quarta vista l'impostazione di gioco".

Ma si potrà permettere di salire tanto come faceva con Italiano?

"Dipende, soprattutto da Palladino. Italiano glielo chiedeva spesso, se Palladino, come a Monza, predilige ripartire da dietro, con uno come Quarta può sbizzarrirsi. Non voglio vedere di nuovo Quarta a fare l'attaccante, serve per far gioco da dietro".

Un nome che avrebbe speso sul mercato?

"Prima del suo exploit avrei visto benissimo Calafiori, ora però è facile parlarne. Peccato perché fino a un anno fa era papabile".

