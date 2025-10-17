RFV Maiellaro: "Siamo quasi al capolinea. Bisogna andare oltre i limiti"

Il dirigente sportivo ed ex calciatore, Pietro Maiellaro, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della prossima sfida di campionato del club viola contro il Milan di Allegri, ecco le sue parole: "Siamo quasi arrivati al capolinea, domani dobbiamo tirare fuori un'ottima prestazione. La Fiorentina se la deve giocare, rispettando l’avversario, che è una squadra fortissima. Bisogna andare oltre i limiti".

Contro il Milan ci vuole il miglior Gudmundsson?

"Io credo che sia uno di quei giocatori capaci di accendersi da un momento all'altro. Bisogna dargli fiducia, dopo le prestazioni in nazionale credo che giocherà e speriamo giochi come in nazionale. Poi non dobbiamo dare tutte le colpe a Gudmundsson perché è un dei giocatori più impattanti, tutta la squadra ha delle colpe, poi ci vuole anche un po' di fortuna".

L’assenza di Kean peserà di più rispetto a quelle del Milan?

"La Fiorentina ha Dzeko e Piccoli a sostituire Kean, mentre al Milan mancano Pulisic, Rabiot, che sono assenze pesanti, ma loro hanno il fuoriclasse, Modric che legge la partita come nessuno".

Che partita ci dobbiamo aspettare?

"Io credo che nonostante le assenze, il Milan avrà il possesso per la gran parte della partita, la Fiorentina dovrà giocarsi bene le ripartenze che avrà per poter vincere".

