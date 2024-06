MAIELLARO A RFV, Stravedo per Zaniolo. Palladino ok

FirenzeViola.it

Pietro Maiellaro, ex viola protagonista a Firenze a inizio anni '90, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante 'Viola amore mio' e ha detto a proposito di Palladino: "Non avrà un compito semplice perché se vediamo cosa ha fatto Italiano, sostituirlo non sarà facile. Sarà un esame importante per lui e se dovesse superarlo potrebbe fare il salto definitivo. In ogni caso, credo che la Fiorentina abbia fatto un'ottima scelta perché a Monza ha mostrato le sue qualità".

Zaniolo alla Fiorentina lo vedrebbe bene?

"Io qualche anno fa avevo pronosticato che sarebbe diventato tra i talenti più importanti in Italia assieme a Barella e Chiesa. Purtroppo per infortuni vari e qualche marachella di troppo è venuto meno ma con le qualità che ha, facesse una stagione con continuità potrebbe davvero essere un bel colpo. Io stravedevo per lui e ha tutto il tempo per dimostrare tutto il suo valore".

