MAGRIN A RFV, Colpani ha fatto ricredere gli scettici

FirenzeViola.it

Marino Magrin, ex centrocampista anche dell'Atalanta, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" della sfida di domenica fra i nerazzurri e la Fiorentina: “Sono due squadre che si assomigliano, l’Atalanta non è partita col piede giusto. È una partita, per me, da tripla”.

Come vede il nuovo corso di Palladino a Firenze?

“Nel calcio non devi cambiare molto, ma ogni allenatore ha il suo modo di lavorare tatticamente. La Fiorentina ha cambiato abbastanza, sono arrivati giocatori importanti come Colpani. Ma non è facile affermarsi a Firenze dove tutti pretendono giustamente i tre punti. Il mister ha dimostrato di saper fare il suo lavoro a Monza, ritengo possa fare bene”.

Colpani l’ha seguito anche nel settore giovanile dell’Atalanta.

“Mi fa piacere vederlo a certi livelli, perché quando giocava in B col Monza dicevano che non avrebbe potuto farlo per via del fisico magrolino. Lo dicevano anche a me. Sono contento per Colpani perché ha dimostrato che si sa giocare, rimane titolare”.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA