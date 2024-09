M. ORLANDO A RFV, Viola mandino Beltran a giocare

FirenzeViola.it

Massimo Orlando, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola del post pubblicato su Instagram da Gudmundsson all'indirizzo della Sampdoria: "Se lo poteva risparmiare, io capisco che ha vissuto un'annata particolare a Genova in cui la Sampdoria è andata in Serie B. Ma credo che un campione non debba fare certe cose. Lo vedo come uno scivolone".

Beltran deve tornare a giocare?

"Temo che non sia nelle grazie di Palladino, a questo punto per non perdere il suo valore può essere giusto che vada a giocare. Io non ho ancora capito bene che tipo di calciatore sia. Se la società gli vuole bene, a questo punto, lo manda a giocare".

