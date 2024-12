M. ORLANDO A RFV, Quarta male a centrocampo

FirenzeViola.it

Così l'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare l'eliminazione della squadra di Palladino dalla Coppa Italia: "La mancata qualificazione un po' me la potevo aspettare, perché vuoi o non vuoi quello che è successo va a incidere nella testa. Tanti ragazzi non avranno nemmeno riposato... Dunque mi aspettavo una partita di quel genere. L'importante è capire che la vita va avanti: arriva il Cagliari e bisogna cercare di tornare squadra. Sono sicuro che la Fiorentina non ha finito il suo percorso e che possa ancora lottare per quelle quattro o cinque posizioni, dove adesso è con grande merito".

Quali sono i riferimenti tattici della Fiorentina?

"A parte il povero Bove che era tatticamente fondamentale per la sua duttilità, la Fiorentina ha un'ossatura abbastanza chiara. E credo cambierà poco. Speriamo che Gudmundsson torni ad essere quello che tutti conoscevamo. Spero che i giocatori siano forti e bravi a buttarsi tutto alle spalle".

Cosa ne pensa di Quarta centrocampista?

"Ha sempre dato l'impressione di poter fare anche quello, però con l'Empoli qualche problema lo ha avuto. Ci può lavorare ma non è che si diventa centrocampisti in pochissimo tempo. Poi con la bravura dell'allenatore può essere pure più facile. Mercoledì sera però non mi è piaciuto"..

