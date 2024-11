M. ORLANDO A RFV, I viola non vanno mai in difficoltà

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, ha parlato a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola dei temi più attuali in casa Fiorentina: "E' giusto sognare, mi sembra che sia dovuto a questi ragazzi e all'allenatore. E' bello che la città sprizzi gioia: so che siamo alla tredicesima giornata, ma questa autorevolezza fa pensare in grande. Non vedo l'ora che arrivi maggio!".

Non c'è niente di casuale in quanto sta accadendo, no?

"Infatti, è proprio questa la cosa che rende speciale il momento. La squadra dà l'impressione di gestire la partita sapendo soffrire e segnare. Secondo me è la grande forza che può avere un gruppo. Se scendendo in campo non vai mai in difficoltà, è chiaro che poi costruisci qualcosa".

Aver trovato un undici tipo quanto incide?

"Tanto. Io partirei dal secondo tempo contro la Lazio dove c'è stato il cambio da tutti i punti di vista. E' chiaro che l'undici di base ci deve essere, se poi le cose vanno bene puoi inserire quei giocatori che non sono i veri titolari. Palladino ha costruito qualcosa che fino a un mese e mezzo fa era impensabile. Adesso giocare contro la Fiorentina è un problema".

