Luigi Apolloni su Citterio: "Era amareggiato, vi spiego che cosa intendeva"

L'allenatore, Luigi Apolloni, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare le parole di Stefano Citterio dopo Fiorentina-Parma: "Se non perdi comunque fai un piccolo gradino rispetto ai tre che ti permetterebbero di mantenere un allacciamento con l'alta classifica. Quando finisce la gara non sempre hai la lucidità di dire le cose in maniera chiara, ma l'amarezza c'era. Dopodiché la Fiorentina veniva dalla partita di Conference League".

Però c'erano state tante rotazioni.

"Non vuol dire niente, dipende da tante condizioni. Quando affronti le squadre di bassa classifica, l'organizzazione difensiva è molto alta. Il Parma poi è molto bravo nelle ripartenze. Ha fatto soffrire anche l'Inter. I viola sono stati attenti a non creare i presupposti per perdere. E' chiaro che se devi fare un salto, adesso devi ragionare come le grandi".

Come valuta l'andamento dei viola?

"La Fiorentina sta facendo un passaggio importante e deve dare continuità. Non si fa il salto dall'oggi dal domani. Il centro sportivo della Fiorentina, si respira l'aria del grande progetto. La discrepanza di successi tra grandi e piccole è una questione di mentalità. Una questione di capire che quando affronti le squadre meno blasonate, devi trattarle come le grandi".

