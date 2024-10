LUCCHESI A RFV, Un vice Kean a gennaio è complicato. Quarta...

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha commentato l'attualità viola a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro": "Il vice Kean è difficile da trovare perché le variabili a gennaio aumentano. Se a giugno c'è una catena di giocatori che sostituiscono altri, a gennaio le catene sono più corte, la difficoltà di trovare quello giusto e portarlo a casa è più alta. Chi arriva comunque lo sa che il titolare è Kean, ma magari sa che ha delle opportunità con il turn over, sa che può giocarsela prima o poi perciò puoi trovare il giocatore che accetta la sfida ma come vedi devono verificarsi più situazioni e non è facile".

Quarta è un esubero? "E' importante avere problemi di scelte, altrimenti significa che non hai qualità nel ruolo che ti stavi aspettando. Queste valutazioni però si fanno più avanti e a ridosso del mercato, bisogna avere una rosa non lunga ma lunga di titolari, con esuberi di lusso. Ma il giudizio va fatto nell'immediatezza del mercato, a quattro mani tra il management e l'allenatore".

Come giudica la gara contro la Roma? "C'è poco da giudicare, troppo male la Roma, una super Fiorentina dall'altra parte ma non credo che ci siano 5 gol di differenza. La Roma ha dei problemi che non sta risolvendo nei tempi e nei modi giusti, indecisione e confusione non fanno punti. La Fiorentina ha sfruttato il momento no ed è stata particolarmente brillante".

