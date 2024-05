LUCCHESI A RFV, Olympiacos ha trovato chimica. Goretti...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro": "E' una partita difficile perché questa squadra ha trovato la chimica giusta ed ha trovato quadratura ed entusiasmo per questo evento, anche se i valori individuali non ce ne sono tanti. Perciò è una gara complicata per la Fiorentina. Certo la partita secca ha dinamiche diverse rispetto alla doppia sfida".

Mendilibar è il valore aggiunto? "Lo zampino dell'allenatore ha un valore importante, ha dato la svolta. La preparazione sarà sentita e tesa ma chi l'ha vissute come lui può trasmetterla meglio"

Italiano come gestirà la gara? Non c'è da chiedere l'attenzione ai giocatori perché la partita si carica da sola. Non bisogna snaturare la normalità e fare sperimenti. Qui vince chi la prepara meglio senza spendere energie. L'approccio sarà però importante"

Su Palladino-Aquilani: "Due profili interessanti. Non sapppiamo però che Fiorentina avremo e dove vuole andare la società, in base al progetto sceglierà l'allenatore più funzionale per questo".

Gudizio su Goretti? "Mi piace, lo seguo da nni, parla poco e lavora sui campi. Uno dei più interessanti della nuova generazione, mi auguro ci sia rispetto delle competenze".