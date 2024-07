LUCCHESI A RFV, Kean una scommessa. Zaniolo...

FirenzeViola.it

L'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al Centro". Queste le sue parole sui tempi del mercato: "L'Europeo ha condizionato tutte le trattative; infatti, tutti i club sono in ritardo. La Fiorentina, ripartendo da capo con la necessità di riorganizzare per la terza volta il progetto Commisso, preferisco che aspetti un giorno in più invece che affrettare le trattative. La stagione che verrà si costruisce adesso."

Su Kean: "E'un buon giocatore, ma è una scommessa, un investimento importante che non basta per soddisfare le necessità viola. È un giocatore che può esplodere. In passato poteva diventare uno dei 10 giocatori più forti. La Fiorentina l'ha pagato un po' tanto, e oltre a lui ci vuole un complemento offensivo, con la speranza che qualcuno risolva il problema del gol."

Lucca?: "E'un buon profilo ma se vuoi costruire una Fiorentina che punta tra i primi cinque o sei posti, non è sufficiente acquistare solo l'attaccante dell'Udinese. Vanno comprati lui, Kean e un altro."

Su Zaniolo: "Se lui non viene a Firenze, perde un'occasione d'oro. Ha un carattere che potrebbe andare in contrasto con Gasperini. Lì davanti l'Atalanta ha una competitività elevatissima, mentre alla Fiorentina avrebbe più spazio. In un momento in cui deve rilanciarsi, fossi in lui, sceglierei senza dubbio la maglia viola."

