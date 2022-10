LONGHI A RFV, Vlahovic-Jovic: da gelato a pane amaro

Lo storico giornalista di Mediaset Bruno Longhi ha analizzato a RadioFirenzeViola - nel corso della trasmissione Viola amore mio - il momento della Fiorentina, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Siamo ancora tutti in attesa di Jovic... un po' come aspettando Godot. Dopo la cessione di Vlahovic, che era dolce come il gelato, adesso i tifosi viola devono fare i conti con il pane amaro. Ed è un peccato perché la Fiorentina dopo il Napoli è la squadra che fa meglio il pressing. Se Italiano avesse Haaland, sarebbe forse primo in classifica".

Che gara si aspetta sabato al Franchi?

"Tutto si rifà a quella cessione del numero 9. Il calcio ha quella stranissima regola che, per vincere, devi fare gol. E se non finalizzi è un problema. Per la Fiorentina non fare punti con l'Inter significherebbe forse dover abbandonare il sogno Europa, se invece l'Inter non fa punti sarebbe un problema continuare a cullare gli obiettivi scudetto. Sarà una partita delicata per entrambe ma lo è in particolare per i nerazzurri".

E' una Fiorentina, tuttavia, che pur non demeritando non ha mai battuto una big...

"Il 4-0 con la Lazio è bugiardo, così come l'1-1 contro la Juventus. Ma come dicevo prima se non fai gol è difficile fare punti".

Che Inter arriverà a Firenze dopodomani?

"Io dissi subito che la partenza di Perisic sarebbe stata molto pesante per i nerazzurri e a inizio stagione tutto questo si è visto. Dopo un periodo di assestamento, adesso è diventata una squadra che davvero può dare fastidio a tutti. Questa è una squadra in netta ripresa".

Italiano a suo avviso sta pagando il doppio impegno campionato-Conference?

"Sicuramente questo è un dato di fatto: quando giochi in Europa e vinci diventa più facile allenarti e affrontare il prossimo impegno, mentre se non sei capace di smaltire le fatiche alla lunga paghi la fatica. Penso comunque che la Conference per la Fiorentina possa essere un obiettivo da portare avanti".