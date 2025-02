RFV Lo Monaco su Kean squalificato contro il Como: "La soluzione è Beltran"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al centro": "Nelle prossime tre partite, tocca a Palladino e anche ai calciatori nuovi che devono inserirsi e adeguarsi in un contesto già avviato. Le squadre si costruiscono con il concetto di "doppioni" per ruolo e la Fiorentina è costituita così. Forse un' alternativa giovane a Kean sarebbe stata la ciliegina sulla torta del mercato di Gennaio. Oggi il tecnico può mettere a frutto le sue capacità di mettere in campo il suo lavoro, a questo punto Palladino ha la riprova per poter essere considerato un otttimo allenatore".

Questa è l'occasione per far vedere che ci sia nel tecnico,viste le prossime avversarie, un'idea di calcio più offensivo

"Mi permetto di contestare, Palladino ha dimostrato, a parte qualche momento di confusione, coinciso con il malore di Bove e la perdita della madre, di avere un'idea precisa. Ricambiare di nuovo ha bisogno di tempio fisiologico: è normale che sia così. La Fiorentina è di una semplicità che disarma, le chiamate vengono da sole: se uno si inventa che deve giocare qualcuno accanto a Kean è una fesseria...lui deve avere spazio per fare quello che vuole. Alla fine anche una grande partita di difesa ha la sua bellezza: la Fiorentina è una squadra alla fine equilibrata sulle due fasi".

Kean squalificato, chi preferirebbe tra le opzioni disponibili?

"La soluzione c'è in casa, Beltran ha già ricoperto il ruolo di prima punta. Al River quando si era fatto male l'attaccante titolare si è disimpegnato per fare la prima punta, rimango dell'idea che non lo sia ma in questa situazione di emergenza è quello più adatto".

Fagioli dove lo posizionerebbe?

"Non sulla trequarti, non farei stravolgimenti, ma lo lascerei in mezzo al campo. Io sono per la collocazione riferita alle caratteristiche dei giocatori, senza mischiare le lingue".

