LO MONACO A RFV, Nico e Colpani ok insieme. Kean...

FirenzeViola.it

Il Direttore Generale del Novara Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di mercato in chiave Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire da un giudizio su Andrea Colpani: "Colpani è una piacevole conferma. Ha una grande polivalenza tattica perché nasce trequarti e può fare sia l'esterno di destra sia la mezzala sinistra. E' uno dei nomi più interessanti nel nostro panorama calcistico. Dovrebbe giocare come uno dei due trequartisti dietro la prima punta".

Kean che tipo di attaccante è?

"Quando un ragazzo giovane si pone all'attenzione e poi non mantiene le aspettative succede che viene spostato da punta centrale ad esterno. Kean ha subito questo perché non è riuscito ad imporsi nonostante le qualità. E' nato punta centrale, poi con i due trequartisti non può essere immaginato come centravanti statico, deve avere la giusta mobilità per essere servito e per creare i giusti spazi per gli altri anche. La punta centrale in questo modulo maschera un po' i veri realizzatori che possono essere i due trequartisti".

Colpani accanto a Nico come lo vede?

"Colpani è più schematico, Nico è più un animale selvaggio. Possono giocare insieme perché Colpani tatticamente è molto accorto, ha fatto anche il centrocampista. Nico invece faceva l'attaccante esterno sinistro in Argentina. Poi in Europa ha iniziato a giocare a destra ma la sua natura è di ala sinistra".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA