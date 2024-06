LO MONACO A RFV, Gaetano un piccolo Bonaventura

FirenzeViola.it

Intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, il direttore Pietro Lo Monaco ha parlato così dei temi caldi in casa Fiorentina: "Castrovilli era già da tempo fuori dal discorso Fiorentina. I problemi fisici hanno fatto sì che questo ragazzo non ha avuto la carriera che meritava. Per Bonaventura invece non capisco questa scelta. Per me è un mostro sacro, penalizzato solo dalla sua età, bisognerebbe ibernarlo. Dico di più: per me con la sua sagacia tattica e tecnica potrebbe reinventarsi anche come centrocampista centrale".

E su Gianluca Gaetano, nel mirino della Fiorentina, Lo Monaco ha detto:

"Occhio che Gaetano è un ottimo giocatore, un talento che ha i colpi. Lui nasce trequartista ma può giocare anche in altre zone, anche più basso, come Bonaventura".

E sul giudizio del mercato a livello internazione: "Il mercato è partito piano ovunque. Uno perché il mercato è guasto, ad esempio se Buongiorno, ottimo giocatore ma un difensore, vale 40 milioni, vuol dire che il sistema è dopato. Secondo perché è un mercato povero di idee, lo vediamo anche in Nazionale".

