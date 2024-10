LEONARDI A RFV, Ranieri, la fascia può aiutarlo a crescere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vanessa Leonardi, giornalista di SkySport, è stata ospite nel pomeriggio di Radio FirenzeViola per parlare di quanto visto ieri quando, ospite del Viola Park, ha incontrato diversi protagonisti del mondo viola: "Ho incontrato Luca Ranieri che conosco da ormai molto tempo, è molto gentile. Poi mi ha colpito anche Adli, che ha interrotto il suo pranzo per venire con noi in diretta. Non è mai banale, anche quando gli chiedi del Milan non si tira indietro. Mi ha detto che a fine stagione vorrebbe festeggiare qualcosa al bar del Viola Park, dove si radunano i giocatori per vedere le partite. Si è esposto dicendo di voler protare qualcosa di importante a Firenze".

Crede che la fascia a Ranieri (capitano contro il Milan) possa aiutarlo a gestire il nervosismo che il difensore classe '99 ha mostrato in questi anni?

"Quando hai la fascia da capitano certi atteggiamenti non te li puoi permettere. Credo che potrebbe essergli di grande aiuto questo ulteriore attestato di fiducia. Poi quando ne parla, della fascia di capitano al braccio, è quasi incredulo per quanto raggiunto. Però può servirgli anche come salto di qualità comportamentale".

Come ha visto invece Palladino?

"Lui ostenta sempre serenità, lo ha fatto anche in momenti difficili. Ieri però mi è sembrato proprio più tranquillo. Credo che le ultime partite lo abbiano aiutato a trovare la quadra. Ricordiamoci che Gudmundsson ce l'ha da poco, Adli sta crescendo e ha testa e piedi diversi dagli altri, poi c'è un portiere come De Gea che è un fenomeno. Adesso anche il tecnico è più consapevole della forza della sua squadra".