RFV L'ex nerazzurro Sabato: "Kean era inespresso ma ora ha testa e maturità. Lui e Retegui risorse per Spalletti"

vedi letture

L'ex calciatore dell'Inter, tra le altre, Antonio Sabato, ha parlato della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" a partire dal campionato altalenante della Fiorentina e quel calo che aveva messo a rischio Palladino: "Molte volte non si ha pazienza, ma la squadra era cambiata totalmente e serviva tempo. La squadra, dopo il malore di Bove, ha accusato un po' ed è crollata ma la squadra è una buona squadra e se la società ha iniziato un progetto con questo allenatore bisogna dargli tempo ed invece si fanno subito processi".

Lunedì cosa si aspetta dall'Inter? "Le sconfitte così roboanti sono una medicina perché un 1-0 nasconde i problemi mentre un 3-0 invoglia i giocatori a dimostrare che le critiche non avevano motivo. Sicuramente sarà un'altra Inter perché ha capito cosa è successo a Firenze, credo sia stato un problema di mentalità di tutta la squadra e non di problemi fisici dei singoli".

Fiorentina decimata ha inflitto il secondo ko e se Calhanoglu manca: "Non è un fatto del singolo ma come dicevo è stata una mentalità di tutti i giocatori. Alla fine è un fatto di testa, un approccio sbagliato. Anche con il Milan è stato così. Calha vorrebbe giocare sempre ma giocando ogni tre giorni non c'è tempo di recuperare e non credo che ci siano altri problemi, è reduce dall'infortunio e deve tornare semplicemente in forma".

In classifica marcatori comandano Retegui e Kean: "Prima non c'erano attaccanti italiani in campionato se non Scamacca ora comandano in due e questo è una risorsa per Spalletti. Kean è sempre stato inespresso ora sta raggiungendo la maturità, gli mancava la continuità"