KRAUSZ A RFV, Moreno fisico, Valentini ha qualità ed esperienza

L'agente esperto di calcio argentino Barend Krausz è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola Weekend per parlare dei calciatori argentini e non solo: "Sono amareggiato per la sconfitta della Fiorentina, destinata ad un annata veramente buona ma poi è stata mera sfortuna. Nel calcio ci sono cose imponderabili come quello che è successo a Bove ed ha rotto qualcosa, come quando ti manca un pezzo in un puzzle. Ma sono fiducioso perché una squadra che ha fatto bene e corretto anche degli errori tornerà a fare un buon campionato".

Beltran ha fatto pochi gol, come mai? "Lungi da me dare consigli a chi sta lavorando bene, ma quando si vanno a prendere sudamericani è difficile pensare di adattarli al nostro gioco. Devi perciò vedere quelli che possono adattarsi come i difensori che non giocano di reparto e come gli attaccanti che in Argentina gioca quasi sempre nel 4-4-2. Perciò lontano dalla porta Beltran rende meno. Ieri ha sbagliato un gol che prima non avrebbe sbagliato, magari fa fatica per colpa delle Olimpiadi e una preparazione diversa. La sua generosità però è quello che ora lo sta condannando. Se la Fiorentina avesse un'alternativa può recuperare perché è un buon investimento anche per il futuro".

Gudmundsson quanto manca e se può giocare con Beltran? "L'islandese è la più grande delusione non per colpa del ragazzo ma pensavamo di aver trovato un giocatore di caratura superiore alla media viola. Io credo possa giocare sia con Beltran che con Kean a patto però che il centrocampo abbia giocatori di peso. Bove era di qualità e quantità. Senza di lui sceglierei la quantità lasciando la qualità lì davanti, con giocatori muscolare perché siamo troppo leggerini in mezzo. L'unico più fisico è Mandragora con tutti i suoi limiti. Ci manca chi fa pressing e rubi i palloni perché lì facciamo fatica".

Valentini e Moreno che giocatori sono? "Al di là dell'errore neanche tanto clamoroso e di ingenuità che va evitato ovviamente, il giocatore ha qualche qualità fisica. Ma anche Valentini non ha nulla da invidiare a Moreno dal punto di vista fisico ed ha un profilo migliore come qualità ed esperienza".

Pagherà l'assenza di ritmo partita? "Nell'immediato può dare poco ma a lungo termine può dare molto, è un mancino che viene da un club prestigioso e fisicamente prepotente, per me è un buon affare. E per me può dare una mano a Moreno. Valentini gioca nella difesa sì a quattro ma era un libero, intelligente e se non a breve ma alla lunga servirà e chissà che non bruci le tappe vista la volontà di imparare già l'italiano per inserirsi prima".