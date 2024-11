JOZIC A RFV, Shpendi somiglia un po' a Kean ma...

FirenzeViola.it

Davor Jozic, ex Cesena ed ex responsabile giovanile del club romagnolo, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio' raccontando chi è Cristian Shpendi, attaccante che la Fiorentina sta seguendo: "Secondo me gli va data una stagione intera: se si conferma a questi livelli allora sarà pronto per la Serie A. È uno dei due gemelli, un attaccante moderno e ha 8 gol in 12 partite che nella prima stagione in Serie B è tanto. Ha grandi doti di velocità e resistenza, gli piace tutto il fronte d'attacco che lavora bene in profondità. Non è come Inzaghi che se non faceva gol stava male ma è un giocatore che aiuta i compagni".

Quale paragone si potrebbe fare?

"Somiglia un po' a Kean ma è più mobile anche se meno potente. Si muove bene e non ha difficoltà a ricevere la palla: ha caratteristiche che lo rendono un ottimo attaccante che potrà fare bene in Serie A. Quando c'ero io sia lui che Stiven, il gemello, litigavano per calciare i rigori. Sicuramente Cristian è un realizzatore, davanti la porta è freddo e questa è una caratteristica importante. Deve ancora crescere e maturare però ha solo 21 anni e forse la sua caratteristica migliore è l'umiltà".

