JEDA A RFV, Shpendi ricorda me: in Viola lo prenderei

© foto di Federico De Luca

Jeda, ex attaccante brasiliano, è stato intercettato da Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I tempi supplementari". Questo il suo giudizio sulla Fiorentina: "Mi è piaciuto anche in nazionale. Ma un giocatore di basso profilo non sono convinto sia la cosa giusta, avere u po' di competizione fa bene. La Fiorentina deve cercare sì un vice, ma che sia in grado di sostituirlo".

Shpendi come vice-Kean?

"Colombo mi piace molto, è giovane e intraprendente. Poi sono molto curioso di Shpendi, vedo la sua storia simile alla mia: molti pensavano che non avrei fatto bene in Serie A, e invece ho dimostrato di saperci stare. Lui in B ha dimostrato di essere un giocatore ben oltre la media, il grande salto prima o poi va fatto. Se dovessi scegliere, su Shpendi prenderei un rischio".

Che cosa l'ha colpita di più della Fiorentina?

"Nonostante le pressioni per i risultati u po' così e così, la società ha continuato a credere in Palladino. È al suo primo anno in un grande club, la Fiorentina è stata molto brava a dargli il tempo di amalgamare il gruppo. In Italia purtroppo questa tendenza è da cambiare, c'è troppa fretta nel cambiare gli allenatori, è successo anche ora al Genoa con Gilardino".

