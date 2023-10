JACOBELLI A RFV, Viola protagonista, ha fatto esperienza

FirenzeViola.it

Xavier Jacobelli a Radio Firenze Viola

Il noto giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Social Club", iniziando dalle ambizioni della Fiorentina: "I tifosi devono essere soddisfatti e galvanizzati da questo inizio strabiliante della squadra e, nello specifico, di alcuni giocatori come Jack Bonaventura, che sta facendo una partenza di stagione fantastica,segnando anche il suo primo gol in Nazionale. La Fiorentina è consapevole della propria forza e giocherà le prossime partite con l'obiettivo di far sempre meglio".

Nessuno si aspettava una Fiorentina così in alto, adesso arriva un filotto di partite che porterà a giocare contro Lazio e Juventus: da qui capiremo gli obiettivi viola?

"A fine novembre avremo ulteriori elementi per valutare questa prima parte di stagione, ma finora tutto depone a favore del lavoro di Italiano, che ha assimilato in modo positivo l'esperienza della scorsa stagione. La squadra per me dispone di ulteriori margini di miglioramento".

Non c'è un rischio che sia un fuoco di paglia?

"No perché la Fiorentina dev'essere una squadra ambiziosa. L'inaugurazione del Viola Park certifica queste progetto e Commisso non credo sia un presidente che si voglia accontentare. In questo momento i Viola devono migliorare e qualora vincesse contro l'Empoli raggiungerebbe un punteggio senza precedenti negli ultimi vent'anni".

Il sorprendente avvio è da attribuirsi più al mercato o a Italiano?

"I cicli positivi vengono costruiti stagione dopo stagione, arricchendo l'organico, facendo tesoro delle esperienze e difendendo il proprio operato. Italiano, in questo senso, un anno fa veniva ampiamente criticato per la propria massiccia turnazione. Sono convinto che ci siano i presupposti per continuare a vivere una stagione in cui la Fiorentina sarà protagonista; poi è chiaro che bisogna fare i conti con gli avversari, ma anche gli avversari dovranno fare i conti con i Viola".

Che idea si è fatto su questo scandalo scommesse?

"Mai come in questa circostanza credo che sia fondamentale mantenere un'informazione attendibile e credibile, senza lasciarsi fuorviare da fake news e bufale. Allo stato attuale non si parla di illeciti ma di scommesse su piattaforme illegali: l'auspicio è che si faccia chiarezza, che si rispetti il principio di innocenza fino a prova contraria e che alla fine, se qualcuno risulterà colpevole, paghi"