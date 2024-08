JACOBELLI A RFV, Nico non ha rispettato le aspettative

FirenzeViola.it

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola weekend" parlando della cessione di Nico Gonzalez alla Juventus.

Nico Gonzalez vestirà la maglia della Juventus. Che affare fa la Juventus e quanto ci perde la Fiorentina?

"La Juventus si assicura un calciatore di ottimo livello, è evidente che è stato lo stesso Gonzalez a voler lasciare la Fiorentina perché altrimenti la trattativa non sarebbe andata in porto. Adesso con quei soldi la Fiorentina può rafforzare il proprio organico sebbene ci sia poco tempo. Di fronte a un giocatore che ha manifestato la volontà di lasciare Firenze, è evidente che la società potesse opporsi fino a un certo punto. Sarà il campo a decidere se l'affare lo ha fatto la Juventus o la Fiorentina".

Come giudica i tre anni di Nico a Firenze?

"Credo che abbia dato in misura inferiore rispetto alle aspettative. Ha 26 anni ma quando arrivò a Firenze aveva alimentato tante prospettive. L'ultima stagione, ritengo che le aspettative dei tifosi non siano state corrisposte".

Che impressioni le ha dato la Fiorentina in queste due gare?

"Ci sono state luci e ombre. Premesso che queste due gare non consentono di esprimere un giudizio definitivo. Per ora il giudizio è sospeso perché la qualificazione è in bilico e il mercato non è finito, ma deve essere chiuso in maniera positiva".

