RFV Impallomeni: "Dzeko è integro. Cataldi addio? Ci sono altre soluzioni"

Stefano Impallomeni, ex calciatore oggi opinionista televisivo, è intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola durante 'Chi si compra', esprimendo la sua opinione sul prossimo approdo di Dzeko alla Fiorentina: "Credo che sia un'operazione molto intelligente. L'integrità del calciatore depone a suo favore, è un colpo non di grande prospettiva ma molto utile alla crescita di una squadra che io ritengo essere molto buona. In aggiunta a Kean, non al posto di Kean naturalmente. Dzeko negli ultimi due anni in Turchia ha segnato 59 gol con una 15ina di assist. Si parla di un giocatore totale. Cosa avere di meglio, soprattutto con un allenatore come Pioli che al Milan ha già avuto calciatori di questo tipo come Giroud. Siamo a livelli super, complimenti alla Fiorentina: è un colpo in controtendenza ma l'operazione è intelligente".

La Fiorentina non riscatterà Cataldi.

"Sul mercato ci sono delle soluzioni, delle possibilità e la Fiorentina dovrà essere pronta ad accontentare Pioli che potrà contare su una qualità di medio alto livello. Le motivazioni di un allenatore parcheggiato in Arabia un anno saranno tante e porterà un vantaggio alla Fiorentina. Pioli è bravo e conosce l'ambiente".

