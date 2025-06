RFV Di Gennaro: "Se si discute Dzeko allora possiamo chiudere baracca"

Nel corso di "Chi si Compra?", Antonio Di Gennaro, ex viola e attualmente opinionista sportivo per la Rai, è intervenuto commentando così le ultime voci di mercato sulla Fiorentina: "Se si discute Dzeko allora chiudiamo tutto. Il campionato turno è più che attendibile, lo so perché già quando l'ho frequentato ai tempi di Terim si stava internazionalizzando. Poi ha giocato più di 50 partite, non una. È un giocatore che se sta bene può aiutare Kean ma un po' tutti perché ha una qualità eccelsa. Io lo adoravo e lo adoro ancora, sono felice che arrivi a Firenze. Poi è normale che a 39 anni si può discutere che qualche giovane non giochi ma lì devono essere bravi i club".

Guardando all'Europeo, non giocano titolari i giovani italiani.

"Infatti negli ultimi anni andiamo bene dall'Italia Under 16 all'Under 18, poi facciamo fatica perché non giocano. Solo un terzo dei giocatori ha giocato a sufficienza, stasera gioca Ambrosino che ha fatto 5 gol in Serie B. Baldanzi gioca poco nella Roma, lo stesso Ndour per cui stravede Nunziata non è assolutamente titolare nella Fiorentina. Se uno guarda alla Spagna, potrebbero giocare calciatori del calibro di Yamal e Cubarsì".

