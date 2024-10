IMPALLOMENI A RFV, Viola cresciuta nelle alternative

FirenzeViola.it

L'ex attaccante, ora giornalista, Stefano Impallomeni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra?" per analizzare le tematiche di casa Fiorentina dopo la vittoria per 5-1 contro la Roma. Queste le sue parole a partire da come vive queste ore l'ambiente romano: "Da una parte c'è un silenzio che dice tanto. C'è distacco, depressione. Dall'altra c'è anche chi è più arrabbiato. A Roma aspettiamo il match con il Torino per capire il da farsi e cosa sia la Roma. A Firenze sono affiorati tutti gli errori, errori che partono dalla proprietà. La Fiorentina ha dato il colpo del ko con una grande gara. I viola hanno meritato la vittoria".

Il grande protagonista è stato Bove. Rimpianto per lui e pure per Beltran che poteva essere un giocatore della Roma?

"Secondo me se Bove fosse rimasto alla Roma, contro la Fiorentina non sarebbe stato questo. Bove non deve pensare ad altro se non alla Fiorentina e sta interpretando il ruolo molto bene. Bisogna vedere come andrà avanti il campionato ma credo che Palladino sia stato intelligente. Prima voleva avere ragione e non voleva vincere, mentre ora è andato incontro ai giocatori. Pradè e Goretti hanno costruito una bella squadra. I viola hanno rilanciato Gosens ed sono cresciuti nelle alternative. Il lavoro di Palladino si vede nelle prestazioni di Sottil, Ikonè e Beltran. Gusta anche la scelta di Adli davanti alla difesa. La Fiorentina è più bilanciata".

Quale è stata la chiave di volta della stagione?

"La Fiorentina ha una fisionomia diversa. La squadra sta benissimo in campo. Poi a 4 Pongracic sarà un giocatore su cui puntare. Palladino ha fatto un lavoro straordinario. Con il Milan la gara della svolta. Poi 6 gol a Lecce, 4 a San Gallo e 5 alla Roma. La Fiorentina è in stato di grazia, ha meritato. È stata una lezione e un'umiliazione per la Roma che è stata un cumulo di errori".

