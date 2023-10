IMPALLOMENI A RFV, Mandragora deve essere recuperato

FirenzeViola.it

Stefano Impallomeni a Radio Firenze Viola

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole.

Cosa ne pensa del tema delle scommesse uscito fuori in questi giorni?

"La situazione potrebbe allargarsi in breve tempo. È un caso che riguarda l'abitudine di alcuni calciatori che hanno la tendenza a scommettere su piattaforme illegali. Quest'inchiesta rovina l'atmosfera, la serenità e la tranquillità della nazionale che stava preparando le partite di qualificazione agli europei. Sono state brutte immagini quelle di Zaniolo e Tonali che escono dal centro tecnico di Coverciano in quel modo, speriamo per questi ragazzi che tutto si possa risolvere. Sono giovani che hanno un vizio brutto anche se sono già ricchi e famosi a quell'età, se sei un giocatore professionista e un personaggio pubblico devi stare attento a quello che fai. Può capitare a tutti, penso per l'effetto di adrenalina che può dare, poi ci sono persone che sanno separare le cose. La ludopatia è una malattia che va curata, ci vuole sostegno e una terapia per uscire da questa situazione".

La stupisce il buon inizio di stagione della squadra viola anche per il calciomercato che è stato fatto?

"Sì, ho sempre parlato bene di Italiano però me lo aspettavo un po' diverso. Pensavo che potesse avere un piano b o avere un'invenzione a livello tattico, invece c'è stata una soluzione nella scelta di impiegare Duncan e Quarta che hanno dato un equilibrio ed un impulso, migliorando anche alcuni compagni di squadra accanto a loro. Duncan ha dato quella sostanza e quantità in mezzo al campo che mancava ed ha tranquillizzato Bonaventura ed Arthur vicino a lui. Martinez Quarta invece è migliorato nella fase offensiva e di proposta, oltre a quando deve impostare o prestare attenzione e applicazione in fase difensiva. La Fiorentina è quasi completa, anche sugli esterni ha delle alternative che stanno funzionando, facendo giocare meglio il centrocampo. Il collettivo della squadra è bello da vedere, ma anche le individualità stanno emergendo in attesa dei centravanti".

Che ne pensa di Mandragora che adesso è stato sostituito da Duncan?

"Sicuramente tutti i giocatori del centrocampo saranno utili nel corso della stagione, Mandragora dovrà essere recuperato così come Castrovilli. La Fiorentina è stata costruita con molta cura, ha tanto talento, bisognava assemblare tutto il collettivo con le individualità per essere migliore e più aggressiva. La squadra tiene il campo, deve aggiungere ancora più attenzione e continuità per essere ancora più prolifica. Al momento la Fiorentina ha un ritmo e un punteggio da Champions League, serve ripetersi e fare il girone di ritorno come l'anno scorso. Infine vorrei sottolineare la perdita di un giocatore importante come Dodo e la scoperta di un talento straordinario come Kayode. La situazione è positiva e ci sono margini di miglioramento".