Imborgia: "Palladino ormai dovrebbe restare fino a giugno, poi valuteranno"

L'agente di mercato Antonio Imborgia ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio": "Tutte le volte che ci siamo sentiti, ho avuto letture positive sull'organico. Sinceramente, ad oggi mi aspettavo un percorso con meno problemi, ma ci sta. Palladino è capace, ma è al primo anno importante, quindi sicuramente sta soffrendo un po' e qualche errore l'ha commesso. Lo stesso vale per alcuni rendimenti dei giocatori, come Gudmundsson, che ha avuto qualche intoppo di troppo. Lui è un giocatore determinante, e la sua mancanza si è fatta sentire."

Cosa ne pensa dei 15 punti che la Roma ha recuperato alla Fiorentina?

"La Roma ha un allenatore esperto, capace di gestire il gruppo. Palladino è alla sua prima prova con una tifoseria e una società importante. Gli allenatori giovani vengono presi per crescere o consolidarsi, ma non mi sembra che questa sia la politica portata avanti dalla Fiorentina fino ad oggi. Per fare un'analisi seria, bisogna guardare chi c'è al timone, ossia Commisso, e le scelte che portano avanti anche i dirigenti, capaci anch'essi di commettere qualche errore. La Fiorentina, tra le squadre di Serie A, è quella più in salute sotto il profilo economico, quindi veramente potrebbe fare scelte importanti sul mercato. Ci sono presidenti e club che volutamente investono su giovani, come il Parma. La Fiorentina deve decidere quale strada seguire. Il popolo viola, sicuramente, si aspetta cose diverse."

La Fiorentina anche se dovesse perdere giovedì andrà avanti con Palladino. Scelta giusta?

"Manca troppo poco per arrivare in fondo e quindi non lo trovo intelligente e pratico cambiare adesso. A fine anno faranno le considerazioni e decideranno se andare avanti con lui o meno. Anche se il calcio è cambiato la Fiorentina dovrebbe sempre lottare per le prime quattro posizioni, vista anche la sua storia. Stare tra le prime 4 porta soldi al club e la Fiorentina a mio avviso si può anche permettere di rimanere a lungo in quelle posizioni."

