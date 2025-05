RFV Il doppio ex Amerini: "Rimanere con un pugno di mosche lascerebbe molto rammarico. Gud da riscattare"

Lunedì si giocherà Venezia-Fiorentina e il doppio ex Daniele Amerini, intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" ha parlato della sfida e non solo: "Si deciderà nelle ultimisse giornate, se si acciuffa l'Europa League sarebbe un risultato ottimo. Akltrimenti sarebbe un doppio passo indietro rispetto a Italiano con una rosa superiore. Rimanere con un pugno di mosche in mano lascerebbe rammarico. Rimane la gara con il Bologna però per riaprire un po' la corsa e superare ovviamente l'ex tecnico ma prima c'è il Venezia".

Giocatori da riscattare? "Il giocatore che è stato sotto il suo livello è Gudmundsson perché il suo è alto e andrebbe capito perché, ma può fare solo meglio. E credo che tra tutti quelli da riscattare debba essere riscattato perché è l'unico che può fare la differenza".

Se si finisse in Conference, la rifaresti comunque o ti concentreresti sul campionato e Coppa? "Queste cose non le puoi calcolare, non è che fai apposta per rimanere fuori. Io resto dell'idea che portino via energie e punti in campionato come quest'anno. Ci sono tanti rischi ma quando arrivi a giocare queste partite con Betis o Chelsea è bello, ma difficile".

Cosa pensa di Comuzzo? "Qualsiasi giovane per essere considerato un giocatore forte ci vogliono due o tre campionati serie A. Ora hanno addosso subito tante pressioni e pretese e ci saranno errori che ti aiuteranno a crescere. Gli errori ci stanno".