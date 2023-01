IGOR, Il tatuatore a RFV: "A Jovic farei una tigre"

Il tatuatore Cristiano Giovannini, protagonista negli scorsi giorni di tatuaggi fatti a Igor, ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Lui è completamente pieno, poi c'è magari chi ne fa anche di più piccoli. A Igor ho tatuato una tigre, un giaguaro e dei fiori. Ma i motivi animaleschi piacciono tanto ai calciatori. Per fare i tatuaggi a Igor mi ci sono volute in totale 10 ore: abbiamo fatto in due sessioni da 5 ore. Il post-tatuaggio prevede solo un po' di bruciore per qualche ora ma già dal giorno dopo i giocatori si possono allenare. Con Igor c'è un bel rapporto e nelle prossime settimane completeremo tutto: lui parla sempre del termine 'Leone' e quindi anche i tatuaggi rispettano questo. Manca da fare un gorilla e un guerriero".

Ha rapporti con altri della Fiorentina?

"Ho già tatuato Bianco, poi dovrò fare Dodo. In passato ho lavorato con Pulgar e Dalbert, per quanto riguarda il Milan anche Leao. Ho una discreta esperienza con i calciatori".

Chi le piacerebbe tatuare?

"Io sono sempre contento di tatuare i calciatori, per me è un onore. Qualsiasi giocatore mi chiami io sono contento".

Che tatuaggio farebbe a Jovic?

"Qualche animale, che dà sempre forza. Un bel leone o una tigre".

E a Commisso?

"Domanda tosta, magari un tatuaggio non troppo grande vista l'età. Sicuramente una cosa legata al combattimento".