HUBNER A RFV, Kean può fare 20 gol. UCL? Perché no

L'ex attacccante Dario Hubner è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attualità di casa viola. Queste le sue parole a partire dal periodo straordinario che sta vivendo Moise Kean: "Finalmente ha trovato l'ambiente giusto per lui, l'allenatore giusto e una squadra che gioca sfruttando al meglio le sue caratteristiche. Un attaccante deve trovare una squadra che lo metta nelle giuste condizioni. Se continuerà a fare i movimenti giusti allora continuerà ad arrivare a tirare in porta e fare gol".

Si fa apprezzare anche per il suo strapotere fisico

"E' migliorato perché alla Juventus non era così. Ha trovato nuovi stimoli in una piazza dove lavora bene e con allegria. Quando arrivano i risultati, fai gol e giochi bene ti aumenta anche la voglia. Ha la possibilità di migliorare e di diventare uno degli attaccanti più forti in Italia. Deve continuare così".

A quante reti può arrivare?

"Dipende dalla squadra come lo metterà nelle condizioni di segnare. Se continuerà così ne farà tanti. L'attaccante è bravo se la squadra lo mette nelle giuste condizioni sennò non fa niente da solo. 20 gol? certo perché no, ne ha già fatti otto".

Con questo Kean dove può arrivare la Fiorentina?

"Quando arrivano ottimi risultati è merito di tutta la squadra. Quando le cose vanno bene è merito di tutti. Se va avanti così può togliersi grandi soddisfazioni. Anche entrare in Champins Leageu? Sì, può rimanere in alto come ha fatto l'anno scorso il Bologna".