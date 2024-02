GRELLA A RFV, Beltran ha talento e prospettiva, Belotti...

Fonte: Lorenzo Marucci

FirenzeViola.it

Vincenzo Grella, grande ex dell'Empoli ora amministratore delegato e vicepresidente del Catania, ha parlato a Radio Firenzeviola del derby di domenica:

"Mi aspetto una Fiorentina che premerà sull'acceleratore mentre l'Empoli giocherà la sua gara cercando di colpire quando possibile perché ha anche giocatori di qualità. Belotti? La garanzia di gol non può dartela nessuno però contro il Frosinone l'ho visto con l'atteggiamento e la carica giusta per questa nuova sfida. Su Beltran dico che quando si crede nelle qualità di un giocatore ci vuole sempre pazienza. Una società forte e solida come la Fiorentina saprà come valorizzarlo, Beltran ha talento e prospettiva, bisogna stargli vicino e farlo crescere. La Fiorentina in generale ha una rosa forte che deve aspirare alle zone alte della classifica per gli investimenti che ha fatto il presidente e non vedo il perché non possa uscire da un momento sotto tono e riprendere il cammino giusto per le zone dove deve stare un club così importante.

E' vero che certi giocatori possono essere un po' calati per varie ragioni ma in una stagione ci sono sempre degli alti e bassi. C'è tutto, ripeto, per riprendersi da ora in poi".

Su Nicola: "E' un tecnico grintoso che sa trascinare la sua squadra, ha un'impostazione ben precisa, è attento ai dettagli e ogni volta che lo vedo trasmette quella voglia di sfida, di non mollare, di lottare fino alla fine. E' quel che serviva all'Empoli nel momento in cui lo hanno preso"