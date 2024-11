GREGUCCI A RFV, Turnover? Atteggiamento sbagliato, conta la mente

FirenzeViola.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il tecnico Angelo Gregucci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dell'attualità viola a partire dal turnover massiccio effettuato da Palladino in Conference: "L'allenatore viola ha cercato di coinvolgere tutta la rosa ed è successa una cosa tutta italica che quando cambi tanto a volte va bene altre volte no ma quello che non deve mai mancare è la prestazione, l'atteggiamento. Altrimenti la Lazio di Baroni che ne cambia undici ogni tre giorni sarebbe il nuovo Van Gaal. Secondo me nella Fiorentina chi ha avuto questa opportunità per mentalità ha sprecato quest'opportunità. La partenza non è stata ottimale poi ora c'è stata una crescita veemente della squadra ma la Conference ti riporta con i piedi per terra perciò ti dice che la Fiorentina deve far crescere il livello della sua rosa ma non qualitativamente. Prendo l'esempio di Kayode, che è sulla bocca di tutti gli osservatori ma se lo vedi ieri sera... Allora lo prendi e gli dici 'caro Kayode, attenzione perché se l'avversario non ha appeal e tu pensi di andare ad affrontarlo lasciando qualcosa come motivazioni e approccio tu torni indietro. Perché è la competizione europea, anche la meno importante, che ti consacra calciatore'. Questo ragazzo ha sbagliato l'approccio e non si è dimostrato maturo a quella che è la visione di qualche osservatore di mercato che ammira le sue qualità. Alla Fiorentina manca la scena europea e Palladino, alla prima partecipazione ad una competizione europea, deve far tesoro di questa partita perché non si può sbagliare l'approccio. E attenzione a fare distinzioni tra squadre cipriote, ungheresi ecc, le motivazioni devono essere le stesse su questi campi, con l'atteggiamento giusto. E' la mente che fa la differenza e queste squadre ormai hanno alzato tutte il livello di gioco"

ASCOLTA L'INTERVISTA COMPLETA DAL PODCAST