GREGUCCI A RFV, Colpani deve fare uno scatto mentale

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio ad Angelo Gregucci, nello staff dell'Arabia Saudita assieme al Ct Roberto Mancini : "Fiorentina e Atalanta sono due squadre che dovranno migliorare la condizione atletica ma saranno protagonsite, non ho dubbi. Palladino è un ragazzo molto intelligente, adesso lo spartito l'hanno già imparato bene in queste settimane credo, dobbiamo dargli solo un po' di tempo.

Al netto dei numeri e dei moduli, penso che il calcio di oggi non abbia riferimenti neanche schematici. Non sono i numeri, ma i riferimenti che si danno in campo, la Fiorentina sarà una squadra che andrà sempre a pressare in alto. Ripeto, non ne farei una questione di numeri da principi".

Come vedrebbe Colpani mezz'ala in un centrocampo a cinque?

"Bene, ma è chiamato a un salto dal punto di vista qualitativo. Lui viene da una scuola importante come quella dell'Atalanta. Poi può fare sia la mezz'ala che il trequartista, serve uno scatto mentale, non deve più sbagliare le partite importanti".

Le piacerebbe allenare le giovanili al Viola Park?

"Direi di sì, ho visitato la struttura ed è pazzesca. Diciamo che al crepuscolo della mia carriera mi piacerebbe lavorare lì al Viola Park".

Come si spiega queste difficoltà iniziali di Marin Pongracic?

"Io starei un po' più attento a dargli un giudizio. Non stiamo parlando di Baresi o Maldini, è comunque un ottimo difensore. Ha fatto bene in una squadra di provincia come il Lecce e il ragazzo va aspettato".

E sul fatto che lo stesso Pongracic possa rendere più a quattro rispetto alla difesa a tre?

"Allora significa che hanno sbagliato cavallo. Mi vien difficile pensare che uno sia un fenomeno a quattro e un pippone a tre".