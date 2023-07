GOTTA A RFV, Arthur? Sarebbe un grande acquisto

Roberto Gotta, esperto di calcio inglese collaboratore delle principali emittenti legate al mondo dello sport, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni partendo dalle voci di mercato che vedono protagonista Arthur, come possibile sostituto di Amrabat: "La sua sfortuna è stata quella di essere arrivato fuori forma a Liverpool, poi altre circostanze non hanno favorito l’inserimento del centrocampista brasiliano. Il suo ultimo anno non esiste, non è giudicabile. Il talento di prima lo conosciamo, potrebbe essere un acquisto importante”.

Per Amrabat sarebbe meglio il campionato inglese o quello spagnolo?

“È un calciatore perfetto per il calcio inglese, il problema resta legato al costo e alle aspettative che si creano di conseguenza. Se arrivi per una cifra alta, devi fare bene. I ritmi in Inghilterra sono molto alti e reggerli per tutta la stagione non è facile. L’acquisto di Mount, però, potrebbe escludere l'arrivo di Amrabat a Manchester, più che altro perché adesso hanno altre priorità”.

Sul Brighton: “È una squadra allucinante. De Zerbi riesce a far rendere tantissimo i suoi calciatori. Igor andrebbe ad incrementare un settore fondamentale, perché il Brighton costruisce moltissimo con i difensori e se dovesse arrivare un calciatore mancino sarebbe utilissimo”.

Sul Fulham: “Ha fatto una bella stagione anno scorso, il club sta crescendo. La loro attenzione verso Igor è un po’ scemata, ma potrebbe essere una tattica”.