GONFIANTINI A RFV, Che ricordi a Ibrox. E oggi...

La Fiorentina è tornata in Scozia, dove stasera affronterà in Conference League gli Hearts. Una terra, quella nel nord del Regno Unito, che nel 1961 ha permesso ai viola di sollevare il primo (e unico) trofeo europeo della sua storia, ovvero la Coppa delle Coppe sollevata nella doppia finale contro i Rangers Glasgow. Per ripercorrere quel trionfo a RadioFirenzeViola è intervenuto Piero Gonfiantini, ex difensore tra il 1955 e il 1966. Ecco le sue parole nel corso del programma "Viola amore mio":

Gonfiantini, cosa ricorda della finale d'andata del 1961 in Scozia?

"Ricordo lo stadio di Glasgow gremito all'infinito in quella gara e in particolare quando scendemmo in campo e partì l'inno sentii 70mila persone che cantavano tutte in coro: mi fece effetto, mi vennero davvero i brividi".

E della partita in sé cosa ricorda?

"Dopo pochi minuti diedero un rigore ai Rangers che però loro sbagliarono: la palla andò sul palo. Per fortuna poi Gigi Milan con una doppietta decise la partita".

Quel 1960/61 fu davvero vincente per quella Fiorentina...

"Fu un'annata strepitosa, in quell'anno ottenemmo oltre alla Coppa delle Coppe anche un Coppa Italia. Conservo ancora dei ricordi molto belli".

Pensa che la Fiorentina verrà penalizzata dell'ambiente che troverà sugli spalti?

"Non credo che i viola risentiranno di questo clima, ormai i calciatori sono abituati a subire un tifo contrario. Per cui in Scozia credo che la Fiorentina potrà fare senza problemi la sua partita".