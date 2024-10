GIORGETTI A RFV, Palladino bravo nel correggersi e nella gestione

FirenzeViola.it

Il giornalista Angelo Giorgetti, opinionista di FirenzeViola e Radio FirenzeViola è intervenuto a "Garrisca al Vento" per commentare l'attualità viola: "La Conference ora non ti aggiunge molto sulla fase tecnico e tattica ma, così come la Coppa Italia, assume importanza nelle fasi finali. Però spiega un percorso intelligente fatto da Raffaele Palladino che ha iniziato male ma poi, senza fare cose clamorose ma visibili dall'esterno ossia dare l'addio alla difesa a tre con Biraghi centrale e mettere Adlì a dirigere il centrocampo. Palladino ha dimostrato di essere intelligente e sapersi correggere, ha messo da parte certe idee e dalla ripresa con la Lazio ha dato questa svolta. E un'altra nota positiva è che Palladino sa gestire il gruppo, perché la risposta gli è arrivata nel secondo tempo di ieri. Gli avversari sul quale valutare la squadra viola sono altri e dunque non dobbiamo galvanizzarci troppo per il 4-2 a San Gallo ma Palladino nell'intervallo avrà analizzato gli errori e si sarà arrabbiato per poi avere risposte positive nella ripresa. Quarta e Richardson hanno peccato di leggerezza con quegli errori perciò Palladino lo avrà fatto notare perché se li commetti con avversari più forti è poi difficile rimediare".

Che giudizio dà di Bove? "E' il jolly che gioca dappertutto e anche ieri lo ha dimostrato poi c'è il bel lancio fatto ad Ikoné. Io già in estate, quando girò la voce di un suo arrivo alla Fiorentina, dissi che era un bel giocatore che ha dimostrato di saper fare tanti mestieri, che ha esperienza, sa recuperare palloni e inserirsi anche se in questo deve ancora trovare i tempi. Adlì in calo? Per me ieri era stanco, avendole giocate tutte. Ma tra tutti i centrocampisti passati per Firenze negli ultimi anni è uno dei migliori".